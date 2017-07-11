Священник: картины Глазунова можно читать как росписи в храмах

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Картины художника Ильи Глазунова можно читать как росписи в храмах, считает настоятель русского православного храма святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне отец Виктор Потапов.

Известный советский и российский художник Илья Глазунов скончался 9 июля в Москве от остановки сердца на 88-м году жизни.

Отец Виктор рассказал, что несколько раз встречался с художником в Москве, тот лично водил его по своей галерее и подарил альбом своих репродукций. "Я следил за его карьерой, меня очень волновали его картины. Наверное, с художественной точки зрения самые выдающиеся его произведения – это иллюстрации к Достоевскому. Но еще могу сказать, что просто невозможно оторвать взгляд от огромных полотен, посвященных святой Руси. В них столько различных посланий, их можно читать, как, наверное, в древности люди читали росписи в храмах", — рассказал в понедельник РИА Новости священник.

По его словам, "эти произведения многое рассказывают об истории России, о трагических и победоносных моментах".

Как поведал отец Виктор, "у нас в эмиграции в свое время распространились репродукции больших полотен Глазунова, многие вешали их в домах, в храмах". "Это было в советское время, мы молились о том, чтобы Россия освободилась от гнета коммунизма, и произведения Глазунова вселили в нас надежду", — добавил он.

Настоятель храма в Вашингтоне отметил, что, "безусловно, Глазунов заслужил свою страничку в истории России". "Мы, конечно, будем его поминать на панихидах", — сказал он.