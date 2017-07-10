Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" стал священником и дал обет бедности

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Бывший футболист сборной Северной Ирландии и клуба "Манчестер Юнайтед" Филипп Малрайн рукоположен в священника католического Доминиканского ордена, сообщает BBC.

Рукоположение совершил архиепископ Иосиф Августин Ди Ноя, который специально для этого прибыл из Рима.

"Футболист, который когда-то зарабатывал 600 тысяч фунтов, стерлингов в год, теперь принял обет бедности", — говорится в сообщении.

Малрайн дебютировал в "Манчестер Юнайтед" в 1997 году, пройдя через молодежную команду клуба. Однако он продержался в команде недолго из-за частых травм. В итоге футболист завершил карьеру в 2009 году и поступил в Епархиальную семинарию Белфаста.