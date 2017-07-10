Ватикан разрешил использовать в причастии хлеб с ГМО

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Святой Престол запретил использовать опресноки (пресный хлеб для причастия) без глютена, зато разрешается причащаться хлебом с ГМО, пишет The Guardian.

В последние годы в мире набирает популярность так называемая "безглютеновая диета" — набор продуктов питания из злаков, очищенных от клейковины, глютеновых белков, вызывающих ряд воспалений и проблем с пищеварением у примерно одного-двух процентов людей на Земле.

В послании католическому духовенству кардинал Роберт Сара, член Конгрегации богослужения и дисциплины таинств, подчеркивает, что в эпоху, "когда евхаристический хлеб и вино можно купить в интернете", необходимо упорядочить этот вопрос. В частности, вино не должно содержать различных фруктовых добавок. Однако, для аллергиков вполне допустимо использование виноградного сока.

"Также запрещено использовать вино сомнительной аутентичности или происхождения", — говорится в обращении к духовенству.

В мире насчитывается примерно 1,2 миллиарда католиков. Это самая крупная христианская деноминация.