Патриарх: строительство на Валааме не должно вносить "духовный диссонанс"

ВАЛААМ (Карелия), 10 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал развивать монастырскую инфраструктуру на Валааме "с большой осторожностью" и осуществлять строительные работы с учетом "духовной и эстетической стилистики" этого исторического места.

Предстоятель Русской православной церкви в понедельник провел заседание попечительского совета по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, в начале которого поделился своими впечатлениями после посещения одной из строек.

"Каждое новое строительство в таких местах, как Валаам, исполнено значительного риска. Потому что все то, что здесь создавалось, все очень органично, все проистекало из глубочайшего благочестия людей, сюда приезжали для того, чтобы души спасать. И поэтому все постройки были духовно ориентированы, они были ориентированы на монашеский образ жизни", — сказал патриарх.

По его словам, очень важно, чтобы новые постройки, которые действительно необходимы, "осуществлялись именно в этой духовной и эстетической стилистике, чтобы не было ничего, что бы вносило диссонанс — ни эстетический диссонанс, ни, тем более, духовный". "Очень важно, чтобы ревность наших благочестивых мирян все-таки реализовывалась с учетом существующей традиции, чтобы нам не навредить нашими новыми постройками", — отметил глава РПЦ.

Патриарх констатировал, что на Валаам с каждым годом приезжает все больше паломников, и люди едут сюда "не только отдохнуть, но и набраться духовных сил". "Поэтому мы должны развивать монастырскую инфраструктуру, но с большой осторожностью", — добавил предстоятель.

Он сообщил, что посещение скитов Валаама — как действующих, так и строящихся, — оставило у него "очень хорошее впечатление", хотя "некоторые замечания были сделаны".

Возникновение Валаамского монастыря на островах Ладожского озера в Карелии, именовавшегося в прошлом "Северным Афоном", относится к первым векам христианства на Руси. Спасо-Преображенский Валаамский монастырь является ставропигиальным — подчиненным непосредственно патриарху. Предстоятель РПЦ посещает его ежегодно. Попечительский совет по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря был создан в 2002 году по благословению патриарха Алексия II, в этом году он отмечает 15-летие с момента начала деятельности.