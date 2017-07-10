В Великобритании резко выросла популярность экзорцизма

Люди смотрят телевизор в одном из пабов

Люди смотрят телевизор в одном из пабов

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В Великобритании отмечается "поразительный рост спроса" на услуги экзорцистов, что отчасти связано с наплывом мигрантов, пишет The Guardian со ссылкой на исследование.

Издание привело доклад исследовательской организации Teos, авторы которого опасаются о том "как экзорцизм применяется и каковы его последствия". В частности, для британцев экзорцизм становится альтернативой медицине.

"Это (экзорцизм — ред.) является классическим примером доброжелательной инициативы с возможностью нанесения серьезного вреда. Он рискует стать своего рода духовным насилием, которое стоит трактовать как психологическое насилие, причиняемое жертве членами их собственной религиозной группы", — говорится в докладе.

Особенную популярность в последние годы экзорцизм приобрел у пятидесятников и мигрантов. В то же время религиозные организации королевства пытаются урегулировать обряд экзорцизма. В частности, Англиканская церковь в 2012 году издала пособие по "наиболее благоприятной практике изгания злых духов.