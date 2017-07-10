Имамы протестуют в Брюсселе против терроризма

Участники траурного митинга в память о погибших в результате взрывов в Брюсселе

Участники траурного митинга в память о погибших в результате взрывов в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Более 60 имамов проводят в понедельник у здания биржи в Брюсселе акцию протеста против терроризма, сообщила электронная версия газеты Soir.

Мероприятие проходит в рамках так называемого европейского "марша мусульман против терроризма", который завершится 14 июля во Франции, где проживают 3,5 миллиона приверженцев этой религии.

Утром 22 марта 2016 года два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести.