Суд оставил в силе решение об аресте руководителя петербургских саентологов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе постановление Невского районного суда об аресте руководителя саентологов Петербурга Ивана Мацицкого, обвиняемого в незаконном предпринимательстве и участии в экстремистском сообществе, сообщает пресс-служба горсуда.

Ранее под стражу кроме Мацицкого заключили исполнительного директора организации Галину Шуринову, начальника отдела по общим вопросам Анастасию Терентьеву и главного бухгалтера Сахиба Алиева. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере", "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Участие в экстремистском сообществе".

"Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе постановление Невского районного суда об избрании меры пресечения в отношении Ивана Мацицкого", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в прениях адвокат обвиняемого утверждал, что главной целью расследуемого уголовного дела является убийство саентологии в России.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе постановления об избрании мер пресечения Алиеву, Терентьевой и Шуриновой.

Ранее сообщалось, что следователям управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 год более 276 миллионов рублей. "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" в оглашенных ранее в суде ходатайствах об аресте названа экстремистской организацией, поскольку ее члены в своей деятельности руководствуются, в частности, изданиями, которые ранее были признаны судами экстремистскими материалами.

Дианетика и саентология (сайентология) ─ религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.