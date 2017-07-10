Жители Пакистана переходят в русское старообрядчество

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Первая община Русской православной старообрядческой церкви появилась в одной из самых опасных для христиан стран — Пакистане, сообщает сайт РПСЦ.

"Иерей Кирил Шахзад, совершил чин миропомазания в общине во имя преподобного Сергия Радонежского в Саргоде (Пакистан).В этот день иерей Кирил Шахзад присоединил к Церкви Христовой 120 человек, создав таким образом первую старообрядческую общину в Пакистане", — говорится в сообщении.

Сам Шахзад проходил обучение в России с помощью священников, знающих английский язык. В сане иерея он был принят в лоно РПСЦ весной этого года, после чего незамедлительно отправился на родину, решив передать свои знания соотечественникам.

Около 96% населения Пакистана — мусульмане, ислам суннитского толка является государственной религией. А христиане составляют в стране лишь 1-2%. Будучи религиозным меньшинством, они постоянно подвергаются нападкам.

Так, в 2009 году широкий резонанс приобрело дело пакистанки Асии Биби. После спора с мусульманками она была обвинена местным религиозным деятелем, ранее склонявшим ее к принятию ислама, в нарушении "Закона о богохульстве". В 2010 году Биби, мать четверых детей, приговорили к смертной казни. Пока смертный приговор не был исполнен, но вот уже семь лет женщина находится в тюрьме.

В апреле 2017 года толпа до смерти забила 23-летнего студента Машала-хана после того, как появились слухи, что молодой человек якобы оскорбил исламскую религию. Тогда власти арестовали 57 человек. А в июне 30-летнего мужчину приговорили к смерти за якобы богохульные комментарии в Facebook.