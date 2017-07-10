Епископ Тихон о критике РПЦ: страшнее либеральной толпы нет ничего

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) объяснил, почему в последнее время усилилась критика в отношение Русской православной церкви и как та отвечает на нее.

Ранее режиссер Александр Сокуров в одном из интервью раскритиковал деятельность Церкви до революции 1917 года. В свою очередь в РПЦ заявили, что в данном случае речь идет об искаженном изложении истории.

"К сожалению вот таких голословных и ложных просто утверждений по поводу Церкви много — они были столетия и столетия до нас, и будут впереди, ничего здесь не сделаешь. Но на то нам и дана голова, на то нам и даны возможности исследовать самим те или иные вопросы, а не верить всему подряд. Не поддаваться вот этой вот страшной — особенно страшной либеральной толпе. Страшнее либеральной толпы нет ничего", — заявил епископ Тихон в эфире телепрограммы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Такие же "инструменты", по его словам, работали и двести и сто лет назад, в том числе и во время революционных событий 1917 года. В не которых случаях, убежден епископ, речь идет о богоборчестве, а в некоторых – о борьбе с Русской православной церковью.

"Сейчас ведь что происходит? Бросаются любые, самые жуткие — и с исторической точки зрения, и с церковной — обвинения, и огромное большинство наших соотечественников просто их воспринимают, проглатывают, прожевывают вместо того чтобы сказать: ну, подождите, давайте мы все-таки исследуем, насколько это правильно. Я не говорю о том, что именно так необходимо относиться к нашим псевдо-либералам, к их утверждениям. И к нашим утверждениям точно так же надо относиться. И к любым. Сейчас настало время, к сожалению, когда информация является оружием — и оружием по отношению к обществу, и оружием по отношению к личности человека", — опасается представитель Церкви.