Берл Лазар: Носик сделал для российского интернета больше, чем кто-либо

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования родным медиаменеджера и известного блогера Антона Носика, скончавшегося в воскресенье на 52-м году жизни.

"Он был знаковой фигурой для всех людей, говорящих и пишущих по-русски. Трудно найти человека, который больше сделал для того, чтобы русский интернет стал интернетом для людей – не просто модным гаджетом, даже не просто средством передачи информации, но технологией, реально помогающей людям раскрыть свой потенциал, выйти на новые вершины в материальной и духовной сферах", — приводит слова раввина его пресс-служба.

Для еврейского народа, по словам Лазара, Антон Носик "был еще человеком-символом", он постоянно подчеркивал свою принадлежность к еврейскому народу, демонстрировал "солидарность с еврейским государством, приверженность еврейской жизни".

"Не будет преувеличением сказать, что тысячи еврейских юношей и девушек, ежедневно пользующихся всемирной паутиной, под влиянием Антона сумели глубже осознать свои корни, ощутить нерасторжимую связь со своим народом", — заметил главный раввин РФ.