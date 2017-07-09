Патриарх Кирилл призвал монашествующих никогда не оставлять своих обителей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал насельников и насельниц монастырей беречь свое монашеское призвание, отметив, что "уходом из обители в мир" они никогда не смогут разрешить неизбежных трудностей монастырской жизни.

"Ни один монашествующий не проходит жизненный путь без испытаний, без борения, без сомнений, правильно ли он поступил. Но когда общаешься с монахинями или монахами, прожившими всю жизнь в монастыре, то понимаешь, что никакой силой невозможно было бы их от этого избранного ими пути оторвать", — сказал патриарх в ходе встречи с архиереями в Варлаамо-Хутынском женском монастыре под Великим Новгородом.

Он отметил, что это связано с тем, что на этом пути эти люди "почувствовали то, что называют простым человеческим словом "счастье", мир душевный, покой, силу присутствия божественной благодати".

Предстоятель Русской церкви признал, что сегодня те, кто приходят в монастырь, нередко "влекутся внешними факторами — строем богослужения, монашескими одеждами, неким покоем, которым веет от монастырской жизни". И в большинстве случаев, по словам патриарха, "этот выбор является счастливым".

Вместе с тем он добавил, что его сердце "всегда омрачается", когда приходят сообщения от настоятелей или настоятельниц монастырей о том, что кто-то из монахов или монахинь "покинул обитель, ушел в мир".

"Таких единицы, но даже эти единицы очень больно ранят сердце патриарха. Потому что те люди, которые меняют монастырь на мир, никогда не обретут в мире счастья. И не потому, что это им есть некое наказание — совсем нет, Бог всех любит и менее всего "наказует" — но именно потому, что сравнение монастырской жизни с мирской у человека, который получил прививку к монастырской жизни, никогда не может быть в пользу мирской", — сказал патриарх.

По его словам, он не видел ни одного монаха или монахини, которые, покинув монастырь, обрели бы человеческое счастье. "Поэтому обращаюсь к вам сегодня — к вам и ко всем, кто меня слышит, — берегите свою монашескую жизнь, свое монашеское и монастырское призвание. Помните, что это особый удел, и здесь вы сталкиваетесь с трудностями, как люди в миру сталкиваются с трудностями, но никогда не пытайтесь разрешить эти трудности уходом из обители. Потому что ничего более лучшего вы в миру не найдете", — заключил предстоятель РПЦ.

В ходе визита в Великий Новгород 8-9 июля патриарх также посетил Юрьев мужской монастырь, который является древнейшей обителью России. Он был основан князем Ярославом Мудрым (в крещении назван Георгием) в 1030 году у истока реки Волхов. Ранее патриарх Кирилл посещал Великий Новгород в 2009 году, в дни празднования 1150-летия города.