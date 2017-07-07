Ацтеки строили башни из человеческих черепов, выяснили археологи

Башня из черепов, обнаруженная в ходе раскопок ацтекского храма Темпло Майор в Мехико

Башня из черепов, обнаруженная в ходе раскопок ацтекского храма Темпло Майор в Мехико

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Археологи нашли в Мехико башню из 655 человеческих черепов, находка полностью изменила представления о жертвоприношениях у ацтеков, пишет The Independent.

Башни из человеческих костей упоминаются в хрониках конкистадоров, завоевавших столицу ацтеков Теночтилан в 1521 году. Ученые посчитали, что такие конструкции создавались из черепов принесенных в жертву вражеских воинов. Однако результаты анализа серьезно озадачили специалистов.

"Мы ожидали, что будут только мужские черепа, однако там есть женские и детские. Вряд ли они были воинами", — полагает антрополог Родриго Боланос.

Башня находится неподалеку от Темпло Майор — комплекса храмовых сооружений в Теночтилане. Ранее там нашли площадку для игры в мяч, которая была неотъемлемой частью жертвоприношений у ацтеков.