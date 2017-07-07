Папа Франциск призвал участников саммита G20 думать о мире без войн

ВАТИКАН, 7 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск направил специальное послание канцлеру Германии Ангеле Меркель, в котором призвал участников открывшегося в пятницу в Гамбурге саммита G20 обратить особое внимание на помощь бедным и беженцам и прекращение войн в мире.

"Хотя разумно, что саммиты G20 ограничиваются небольшим числом стран, представляющих 90% мирового производства товаров и услуг, сама эта ситуация должна подвигнуть их участников к глубокому размышлению. Те государства и люди, голос которых имеет меньшую силу на международной политической арене, как раз и являются теми, кто в наибольшей степени страдает в результате пагубных последствий экономических кризисов, за которые они несут малую или вообще не несут никакую ответственность", — говорится в папском послании, текст которого обнародован в пятницу в Ватикане.

Особое внимание Франциск уделил проблеме продолжающихся вооруженных конфликтов и нынешнему миграционному кризису.

"Цель G20 и других подобных ежегодных встреч состоит в разрешении миром экономических противоречий и в поиске общих финансовых и торговых правил, которые бы позволили осуществлять всестороннее развитие всех. Однако это не станет возможным, если все стороны не возьмут на себя ответственность существенно сократить уровень конфликтности, остановить нынешнюю гонку вооружений и отказаться от прямого и косвенного вовлечения в конфликты, а также искренне и гласно обсуждать все разногласия", — подчеркнул понтифик.

Говоря о миграционном кризисе, Франциск указал, что подобные глобальные проблемы не имеют немедленного и удовлетворяющего всех решения. "К сожалению, драма миграции, которая неотделима от бедности и усиления войн, является тому подтверждением. В сердцах и умах правителей и на любом этапе принятия политических решений должен существовать абсолютный приоритет в пользу бедных, беженцев, страждущих, бездомных и исключенных, несмотря на их национальность, расу, религию или культуру, и в пользу отторжения вооруженных конфликтов", — отметил папа Римский.

В этой связи Франциск призвал глав государств и правительств стран G20, а также все международное сообщество обратить особое внимание на трагическую ситуацию, сложившуюся сейчас в Южном Судане, в районе озера Чад, на Африканском роге и в Йемене, где около 30 миллионов человек не имеют необходимой пищи и воды для выживания.

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