Папа Франциск призвал участников саммита G20 думать о мире без войн

ВАТИКАН, 7 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск направил специальное послание канцлеру Германии Ангеле Меркель, в котором призвал участников открывшегося в пятницу в Гамбурге саммита G20 обратить особое внимание на помощь бедным и беженцам и прекращение войн в мире.
"Хотя разумно, что саммиты G20 ограничиваются небольшим числом стран, представляющих 90% мирового производства товаров и услуг, сама эта ситуация должна подвигнуть их участников к глубокому размышлению. Те государства и люди, голос которых имеет меньшую силу на международной политической арене, как раз и являются теми, кто в наибольшей степени страдает в результате пагубных последствий экономических кризисов, за которые они несут малую или вообще не несут никакую ответственность", — говорится в папском послании, текст которого обнародован в пятницу в Ватикане.
Особое внимание Франциск уделил проблеме продолжающихся вооруженных конфликтов и нынешнему миграционному кризису.
"Цель G20 и других подобных ежегодных встреч состоит в разрешении миром экономических противоречий и в поиске общих финансовых и торговых правил, которые бы позволили осуществлять всестороннее развитие всех. Однако это не станет возможным, если все стороны не возьмут на себя ответственность существенно сократить уровень конфликтности, остановить нынешнюю гонку вооружений и отказаться от прямого и косвенного вовлечения в конфликты, а также искренне и гласно обсуждать все разногласия", — подчеркнул понтифик.
В преддверии саммита G20 в Гамбурге проходят многотысячные акции протеста.
На улицу вышли антиглобалисты, представители организаций по защите окружающей среды и прав потребителей, профсоюзы, правозащитники, правые и левые экстремисты.
Накануне во время согласованной с властями акции в районе Хафенштрассе группа из тысячи человек попыталась организовать столкновения с полицией. Протестующие бросали камни, файеры и бутылки. В результате организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной.
Некоторые акции протеста продолжили и ночью. Полиция была вынуждена применить водометы и перцовый газ.
Организаторы протестов в Гамбурге обвинили полицию в превышении полномочий при разгоне протестующих.
"Реакция полиции совершенно несоразмерна, использование водометов и перцового газа против демонстрантов неприемлемо. Мы вынуждены выносить с согласованных акций своих товарищей, в отношении которых использованы спецсредства", - отметил официальный представитель объединения Attac Роланд Сюз.
Среди пострадавших в столкновениях много полицейских. По данным издания Welt, к утру пятницы ранения получили 130 полицейских, 12 из них пока не могут продолжать нести службу.
Всего в дни саммита безопасность в Гамбурге обеспечивают порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов Германии.
Кроме того, спецгруппы из Нидерландов и Австрии отвечают за то, чтобы прибывающие на саммит главы государств и правительств, а также тысячи членов делегаций безопасно проследовали через город.
Ради безопасности участников G20 также организована зона безопасности в 38 квадратных километрах вокруг выставочного центра, где пройдет саммит. Она огорожена металлическими решетками.
Доступ в зону безопасности вокруг выставочного центра строго ограничен, полиция контролирует безопасность на всей этой территории.
Однако по данным правоохранительных органов, сейчас в Гамбурге действуют группы радикально настроенных активистов, которые пытаются прорваться зданию международного торгового центра, где проходит G20.
Участница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге.
Протестующие пытаются блокировать улицы Гамбурга в районе проведения саммита G20.
Полицейские и местные жители во время акции протеста в Гамбурге.
На данный момент известно о 37 задержанных протестующих.
Полиция водометом разгоняет участников акции протеста.
Во время акций протестов активисты напали на несколько полицейских автомобилей и обстреляли сигнальными ракетами служебный вертолет.
Говоря о миграционном кризисе, Франциск указал, что подобные глобальные проблемы не имеют немедленного и удовлетворяющего всех решения. "К сожалению, драма миграции, которая неотделима от бедности и усиления войн, является тому подтверждением. В сердцах и умах правителей и на любом этапе принятия политических решений должен существовать абсолютный приоритет в пользу бедных, беженцев, страждущих, бездомных и исключенных, несмотря на их национальность, расу, религию или культуру, и в пользу отторжения вооруженных конфликтов", — отметил папа Римский.
В этой связи Франциск призвал глав государств и правительств стран G20, а также все международное сообщество обратить особое внимание на трагическую ситуацию, сложившуюся сейчас в Южном Судане, в районе озера Чад, на Африканском роге и в Йемене, где около 30 миллионов человек не имеют необходимой пищи и воды для выживания.
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн репортаже РИА Новости>>