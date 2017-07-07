Трамп обидел польских евреев отказом почтить память жертв Холокоста

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Лидеры еврейской общины Польши раскритиковали президента США Дональда Трампа за то, что тот отказался от традиционного для американских лидеров визита к памятнику героям восстания в варшавском гетто в 1944 году, сообщает Jewish Telegraphic Agency.

Совместное заявление подписали главный раввин Польши Михаил Шудрич, президент Еврейской общины Варшавы Анна Чипчинска и президент Союза еврейских общин Польши Леслав Пишевский. Поступок Трампа они назвали "пренебрежительным".

"Мы глубоко сожалеем о том, что президент Дональд Трамп, хотя и публично находился в миле от памятника, решил порвать с этой хорошей традицией, наряду с множеством других. Мы верим, что это пренебрежение не отражает отношения и чувства всего американского народа", — заявили главы общин.

Согласно документу, "с 1989 года все президенты и вице-президенты США во время посещения Варшавы" обязательно приезжали к монументу. Тем самым, по их словам, американские лидеры совершали "всеобщее поминовение жертв Холокоста и осуждали его исполнителей". Ранее евреи раскритиковали Трампа за то, что он в своей речи по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста ни разу о нем не упомянул.

В мае Трампа обвинили в неуважении к исламским традициям. Поводом для этого стало решение отменить проводившийся с 1999 года прием по случаю начала священного для мусульман месяца Рамадан.

Трамп прибыл в Варшаву в среду, в четверг он принял участие в переговорах с руководством Польши, а также в саммите Трехморья, после чего выступил с речью на площади Красиньских. В ходе визита Трампа было подписано соглашение о поставках в Польшу ЗРК Patriot. Кроме того, обсуждались вопросы энергетической независимости стран Центральной и Восточной Европы, в частности, поставки в Польшу американского СПГ. Президент заявил, что остался доволен своей поездкой в Польшу.