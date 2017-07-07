РПЦ: права православных в Европе нарушались за год более 150 раз

СТРАСБУРГ, 7 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Центр мониторинга прав православных христиан в Европе зарегистрировал за минувший год 164 нарушения, причем наибольшую озабоченность вызывает ситуация на Украине и в Косово, сообщил в интервью РИА Новости представитель Московского патриархата при Совете Европы и Евросоюзе игумен Филипп (Рябых).

Центр мониторинга существует уже третий год. Он создан представительством РПЦ в Страсбурге, чтобы следить за ситуацией и сообщать о фактах нарушений органам европейских международных организаций. Нарушения фиксируются на основе открытых источников различных информационных структур поместных православных Церквей мира.

"В 2016 году было зарегистрировано 164 случая нарушения прав православных христиан в странах, являющихся членами Совета Европы. Большое число случаев нарушения прав и свобод православных христиан фиксируются в странах, в которых православные христиане составляют подавляющее большинство. Немало случаев зарегистрированы и в странах, где православные христиане составляют значительное или незначительное меньшинство, но имеют длительную историю присутствия. Самую большую озабоченность вызывает ситуация в Украине, а также на территории Косово", — сказал игумен Филипп.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.

"Нарушения, которые мы фиксируем, имеют широкий спектр — от хулиганства и вандализма до дискриминации, языка ненависти, искажения образа православных Церквей или их представителей", — пояснил игумен Филипп.

Среди мест, где фиксируется много случаев нарушения прав и свобод православных христиан, он упомянул также Хорватию и Северный Кипр. И добавил, что чаще нарушения допускают не госорганы, а общественные или политические организации и отдельные частные лица.