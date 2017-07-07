Храм РПЦ в Страсбурге могут освятить уже в 2018 году

Руководитель управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний и настоятель строящегося храма РПЦ в Страсбурге игумен Филипп (Рябых) осматривают храм перед установкой на него главного креста.

Руководитель управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний и настоятель строящегося храма РПЦ в Страсбурге игумен Филипп (Рябых) осматривают храм перед установкой на него главного креста.

СТРАСБУРГ, 7 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Первый храм Русской православной церкви в Страсбурге может быть окончательно достроен и освящен уже в 2018 году, не исключено также, что рядом появится и колокольня, сообщил в интервью РИА Новости настоятель храма, представитель РПЦ при Совете Европы и Евросоюзе игумен Филипп (Рябых).

Белокаменный шатровый храм Всех Святых расположился в живописном районе Страсбурга, где сливаются река Иль и канал Марн, в десяти минутах ходьбы от важнейших европейских институтов – Совета Европы, Страсбургского суда по правам человека и Европарламента. Община Всех святых объединяет около тысячи человек. Это выходцы из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии, Казахстана и других стран постсоветского пространства. В минувшее воскресенье главный купол храма увенчал отлитый в России трехметровый золоченый крест.

"Очень надеемся завершить основные строительные работы в начале следующего года. Многое будет зависеть и от финансирования, и от быстроты работы местных строительных компаний. В следующем году возможно и освящение храма. Для нас было бы большой радостью, если святейший патриарх сможет приехать и освятить храм", — сказал игумен Филипп.

По его словам, предстоит еще закончить фасадные работы и основную внутреннюю отделку, чтобы можно было служить в храме. Так же, отметил игумен, "очень бы хотелось построить рядом с храмом небольшую колокольню", однако пока для этого нет средств.