Суд смягчил приговор ловцу покемонов Соколовскому

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Свердловский областной суд смягчил приговор блогеру Руслану Соколовскому, ловившему покемонов в храме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

С 3,5 года условного заключения срок сокращен до 2 лет и 3 месяцев условно. "Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два года", — заявил судья.

По решению судьи из приговора исключено наказание за незаконное хранение специального средства — ручки с камерой (разрешение на ее покупку выдает ФСБ). Наказание за возбуждение ненависти к христианству и исламу оставлено в силе.

Суд также подтвердил запрет блогеру ходить на массовые мероприятия. Сам Соколовский остался недоволен приговором и заявил, что планирует обжаловать решение апелляционного суда "вплоть до ЕСПЧ".

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства. Прокуратура требовала приговорить Соколовского к реальному сроку, при том, что сам блогер отказался признавать вину.