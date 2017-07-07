Соколовский призвал отменить статью об оскорблении чувств верующих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. "Ловец покемонов" Руслан Соколовский призвал убрать из Уголовного кодекса статью об оскорблении чувств верующих, сообщает из зала суда корреспондент РИА Новости.

Свердловский облсуд в пятницу рассматривает жалобу блогера на приговор. Ранее районный суд назначил ему три с половиной года лишения свободы условно, признав виновным в возбуждении ненависти к христианству и исламу.

"Все и так уже прекрасно понимают в сети, что представляет собой закон об оскорблении чувств верующих, что рано или поздно он должен уйти из УК РФ. Или просто-напросто откатиться в ту версию, в которой он был изначально", – сказал Соколовский в своем последнем слове.

Блогер отметил, что оскорблением чувств верующих, по его мнению, логично было бы считать срыв богослужения, а репосты и видеоролики в соцсетях, на его взгляд, являются лишь выражением мнения.

"В основном, оскорбление – в голове самого оскорбляющегося", — заявил Соколовский.

В августе 2016 года Соколовский разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.