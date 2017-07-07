МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Супруга премьер-министра Дмитрия Медведева Светлана накануне Дня семьи, любви и верности рассказала в интервью "Комсомольской правде" о грядущей серебряной свадьбе – 25-летнем юбилее семейной жизни.
"Это очень трогательно — видеть, как люди волнуются, выходя на сцену, как благодарят в своих ответных речах за внимание к семьям и истинным ценностям. Знаете, когда мы были совсем юные, при мыслях о серебряной свадьбе всегда представляли себе убеленных сединами пожилых людей. Вспоминалась такая замечательная старая песня "Серебряные свадьбы, негаснущий костер"… А вот уже и сами — в следующем году мы с Дмитрием Анатольевичем празднуем серебряную свадьбу", — сказала Светлана Медведева.
Жена премьера считает, что День семьи, любви и верности россиянам ближе по духу Дня святого Валентина. "Просто потому, что сама история святых сложилась на русской земле и имеет православные истоки", — добавила она.
Организатором первых торжеств стал Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой.