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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Москалькова получила ответ от СК по сообщениям о преследовании ЛГБТ в Чечне

15:5606.07.2017
(обновлено: 17:07 06.07.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фотоУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила промежуточный ответ от СК по сообщениям "Новой газеты" о якобы преследованиях представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, таких фактов не установлено, но проверка на этом не закончена.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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В конце июня Москалькова сообщила, что в ближайшее время ожидает результаты проверки, проводимой СК России по сообщениям о якобы притеснении представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

"Я получила такой ответ, который говорит, что ими не установлены факты, подтверждающие насильственные действия в отношении лиц, в связи с тем, что у них отсутствуют конкретные данные по этим гражданам", — сказала Москалькова журналистам в четверг.

Она отметила, что это промежуточный ответ. "Вместе с тем, поскольку в моем запросе и в том письме, которое я переслала от "Новой газеты" содержатся фамилии людей, якобы погибших, то проверка на этом не считается законченной. Я попрошу написать уточняющийся ответ по тем фамилиям, которые перечислены в письме", — отметила омбудсмен, уточнив, что имеющиеся данные очень расплывчаты.

Москалькова пояснила, что речь идет о 24 людях, упомянутых в ее письме, но никаких более конкретных данных, кроме фамилии и инициалов, нет.

Редакция Новой газеты. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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"Но я думаю, что следственные органы предпримут необходимые меры, чтобы побеседовать с автором статьи, получить дополнительные данные более широкие — о годе рождения, о месте захоронения, о родственниках, о бывшем месте проживания этих людей, которые были упомянуты в письме", — добавила Москалькова.

Вместе с тем, если инициатор этой проверки не сможет предоставить дополнительные данные, то, безусловно, проверить это будет достаточно сложно.

"Я неоднократно объявляла, что любой, кто хотел бы получить защиту, может прийти ко мне, назвать свою фамилию, имя, отчество, и я сделаю все возможное, чтобы сохранить конфиденциальность, обеспечить мерами государственной защиты в рамках закона 2005 года", — заявила уполномоченный, отметив, что к ней до сих пор никто не обращался с жалобами по этому поводу.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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ftfeshnik
Да уж... Умерли люди, а по милости всяких новых газет пятно на их семьях останется...
16:07
06.07.2017
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ovs13-ripe
Грамотный DDoS, сколько ж ресурсов надо потратить, чтобы опровергнуть всякую х..ню.
Вот так и стопорится нормальная работа.
16:05
06.07.2017
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