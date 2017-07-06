Вселенский патриарх призвал украинские СМИ "говорить правду"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей призвал украинских журналистов "всегда говорить правду", а украинский народ — к единству и прекращению братоубийственной войны, говорится в сообщении на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата.

По информации УПЦ, Вселенский патриарх в своей резиденции на Фанаре встретился с группой паломников из Украины, посещавших христианские святыни Стамбула. В организации поездки участвовали представители отдела внешних церковных связей УПЦ МП, а свое благословение на ее проведение дал митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Высшее духовенство УПЦ МП неоднократно обращало внимание на то, что является объектом агрессивной информационной кампании, развернутой против Церкви ведущими украинскими СМИ. Встречаясь с гостями из Украины, патриарх Варфоломей отметил, что хочет обратиться к украинскому народу через украинские СМИ, но свое приветственное слово начал с напутствия журналистам.

"Роль журналистов — доносить правдивую информацию до людей, <…> эта функция требует большой ответственности и может представлять много соблазнов. Как недавно заявил один политический деятель: "когда СМИ распространяют клевету, это уже не журналисты, они являются органами влияния". Журналисты, особенно когда они считают себя христианами, должны всегда говорить правду, для того чтобы преданно служить нашему Господу Иисусу Христу", — сказал патриарх Варфоломей.

Он также отметил, что в Константинополе молятся за единство украинского народа и за мир на Украине. "Мы надеемся, что братоубийственная война прекратится. История Украины должна учить сегодня украинский народ, чтобы не повторялись ошибки прошлого", — отметил Варфоломей, напомнив о примере Ярослава Мудрого. Киевский князь "своим завещанием пытался предотвратить борьбу за власть среди его пяти сыновей, разделив империю между ними", и "призывал их жить в мире друг с другом".

"Единство и мир — весьма желанны и необходимы для народа и Церкви Украины. Этот дух единства — хрупкое сокровище, а также дар свыше, который доверил нам Триединый Бог", — сказал патриарх. Обращаясь к украинскому народу, глава Константинопольского патриархата также процитировал слова апостола Павла о том, чтобы верующие "соединены были в одном духе и в одних мыслях".

В среду украинская делегация вернулась обратно на Украину, уточнили в УПЦ.

Ранее Верховная рада обратилась к патриарху Варфоломею с просьбой признать независимость УПЦ от Московского патриархата. К созданию "единой независимой церкви" также призывал президент Украины Петр Порошенко. В свою очередь приближенные Константинопольского патриарха ранее заявляли, что признать автокефалию УПЦ без разрешения Московского патриархата не могут.