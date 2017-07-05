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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Шотландии заключенные притворяются иудеями ради "более качественной еды"

15:4905.07.2017
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© AFP 2017 / Oli ScarffПротестующий заключенныйПротестующий заключенный
© AFP 2017 / Oli Scarff

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В тюрьме Эдинбурга увеличили поставки кошерной еды, ставшей очень популярной среди заключенных, которые, насмотревшись сериалов, принимают ради этого иудаизм, утверждает The Mirror.

При этом, согласно официальным данным, никто из осужденных не является евреем. В общей сложности кошерную еду получают 111 узников.

"Обычное тюремное питание составляет около двух фунтов стерлингов в день на одного заключенного. Однако в опубликованном инспекцией тюрем Шотландии докладе говорится, что кошерная пища "в четыре раза дороже". Это означает, что она стоит более восьми фунтов в день на одного заключенного", — говорится в заметке.

В итоге ежегодные расходы пенитенциарного учреждения выросли до 250 тысяч фунтов. Тюремные инспекторы призвали провести "срочное расследование" правомерности требований со стороны заключенных, "которые почти полностью составляют белое шотландское население".

"Было доступно множество диет, в том числе халяльная, а также ряд медикаментозных диет, таких как безглютеновая, однако наиболее популярной нестандартной диетой на сегодняшний день является кошерная. Во время проверки 111 заключенных получили кошерную диету, это примерно 13 процентов от общего числа узников. Показатель на следующей неделе, как нам сообщили, должен увеличиться на 10%", — бьют тревогу инспекторы. Они подчеркнули, что сложившаяся ситуация "является нелепой".

"Число еврейских заключенных очень мало. Я думаю, у нас было только два в 2014 году. Но с тех пор, как один парень обратился в иудаизм, мы увидели огромный рост числа людей, претендующих на еврейство, поскольку они видели, что еда у того человека стала лучше", — утверждают надзиратели.

Инспекторы считают, что на это повлиял один из эпизодов американского сериала про тюремную жизнь "Оранжевый — хит сезона". В нем один из персонажей притворяется иудеем, чтобы получить "куда более качественную пищу".

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