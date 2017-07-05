Вход в очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве будет закрываться раньше

Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца. 23 мая 2017

Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца. 23 мая 2017

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Новый режим движения очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве начал работать со среды в связи с увеличением числа паломников, сообщает официальный сайт принесения святыни.

"Закрытие очереди на вход будет производиться в зависимости от количества человек и времени ожидания в ней", — говорится в сообщении.

Если среднее время ожидания в очереди превысит девять часов, то вход в нее будет закрыт ориентировочно в 16.30. Это, как уточняют организаторы, сделано для того, чтобы последние вышедшие из храма Христа Спасителя паломники успели воспользоваться метрополитеном до момента окончания его работы.

Ранее вход в очередь закрывался в 18.00.

По состоянию на утро 5 июля ориентировочное время нахождения в очереди составляет 10 часов. Вход в нее начинается на пересечении Фрунзенской набережной и 3-ой Фрунзенской улицы. Ближайшие станции метро – "Спортивная" и "Фрунзенская".

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00. Святыне поклонились почти полтора миллиона человек.