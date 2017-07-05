Венгрия пригласила патриарха Кирилла посетить страну в 2018 году

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригласил патриарха Кирилла посетить страну в следующем году.

"Ждем вас в следующем году в Венгрии. Надеемся, что вы окажете нам честь и сможете приехать", — сказал Сийярто на встрече с патриархом в Москве.

Ранее РПЦ и правительство Венгрии подписали соглашение о выделении 2,4 миллиардов форинтов (около 8,1 миллиона долларов) на реставрацию трех храмов в стране и строительство еще одного. Речь идет о восстановлении Успенского кафедрального собора Будапешта, храма Пресвятой Троицы Мишкольца, храма святителя Николая Мирликийского в Токае. Кроме того, будет построен новый православный храм в городе Хевиз.

Окончание реставрации Успенского собора намечено на конец этого года.