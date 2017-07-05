Блогер Соколовский рассчитывает на сокращение срока после апелляции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Осужденный на 3,5 года тюрьмы условно блогер Руслан Соколовский считает, что суд апелляционной инстанции не оправдает его, но может уменьшить срок, сообщает корреспондент РИА Новости.
"У меня ожидания, что, естественно, меня не оправдают. Мы же в России живем, господи! Но я думаю, что мне хотя бы немного скостят срок, и мне не придется 3,5 года ходить под этим колпаком", – сказал Соколовский журналистам.
Он заявил, что недоволен тем, что суд запретил ему посещать массовые мероприятия. "Я, элементарно, хотел бы посещать какие-то концерты, выставки. Получается, что по данному приговору мне запрещено даже, как я понял, музей посетить или прийти на концерт любимой группы", — отметил Соколовский.
В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 года лишения свободы условно, признав его виновным в возбуждении ненависти к христианству и исламу. Защита "ловца покемонов" обжаловала решение суда.