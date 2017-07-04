СМИ искажают позицию властей по иску о чтении Библии в кафе, заявил Минюст

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Минюст России назвал искаженным представление в ряде СМИ позиции российских властей о ситуации вокруг публичного чтения Библии в кафе, которую сейчас рассматривает Страсбургский суд.

Ранее СМИ, ссылаясь на ответ России по находящейся на рассмотрении Европейского суда по правам человека жалобе "Колясников против России", сообщили, что Минюст приравнял коллективное чтение Библии в кафе к митингу и считает необходимым согласовывать такие действия с властями.

"Опубликованная сегодня в СМИ информация о содержании позиции властей РФ по находящейся на рассмотрении Европейского суда по правам человека жалобе "Колясников против России" является искаженной в части, касающейся утверждения о необходимости согласовывать коллективное чтение Библии", — сообщили в пресс-службе министерства.

Российский суд оштрафовал мужчину не за "коллективное чтение Библии", а за нарушение требований закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", пояснили в Минюсте.

Министерство добавило, что его позиция по этому делу основана на положениях закона о митингах и вступивших в силу судебных постановлениях, вынесенных в отношении заявителя. Эта позиция не может рассматриваться как ограничение гарантированных конституцией свободы совести и религиозных прав граждан, заявили в Минюсте.