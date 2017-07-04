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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Община РПЦ совершила молебен Вере, Надежде, Любови и Софии в Эшо

18:5404.07.2017
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© РИА Новости / Ольга ЛипичПравославное богослужение в праздник Веры, Надежды, Любови и Софии в Эшо, Франция. Архивное фотоПравославное богослужение в праздник Веры, Надежды, Любови и Софии в Эшо, Франция. Архивное фото
© РИА Новости / Ольга Липич

ЭШО (Франция), 4 июл — РИА Новости, Ольга Липич. Община строящегося в Страсбурге храма Русской православной церкви в честь Всех святых отслужила во вторник молебен в католическом храме в расположенном поблизости городка Эшо — у почитаемой всеми христианами раки, в которой хранились мощи святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. Молебен совершен в благодарность за успешную установку креста на главный купол русского храма в столице Евросоюза.

Трехметровый золоченый крест увенчал почти уже достроенную русскую шатровую церковь Всех святых в минувшее воскресенье. На исторической церемонии установки креста на купол храма присутствовали замминистра иностранных дел России Алексей Мешков, вице-президент финансирующей строительство компании "Транснефть" Михаил Маргелов, президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков, представители французских властей, духовенства, сотни местных жителей, в том числе верующие из Эшо, проявляющие глубокое уважение и интерес к русской духовности.

"Это молебен в благодарение святым мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии за успешную установку креста, поскольку они являются покровительницами нашего прихода, и в их праздник в 2014 году состоялась закладка первого камня в основание нашего храма в Страсбурге. А здесь, в храме Эшо, с VIII века хранились их мощи", — пояснил РИА Новости представитель Московского патриархата при Совете Европы и настоятель строящего в Страсбурге русского храма игумен Филипп (Рябых).

По его словам, духовенство и миряне страсбургского прихода Всех святых раз в месяц приезжают в Эшо, чтобы служить молебен святым мученицам, издавна особо почитаемым на Руси. А два раза в год — в день памяти Веры, Надежды, Любови и Софии 30 сентября и в годовщину перенесения их мощей из Рима в Эшо 10 мая 777 года — устраивают в Эшо большие праздники. На них съезжаются сотни паломников из разных городов Франции, соседней Германии, Швейцарии, России, Украины и других стран.

Европейцев привлекают православные традиции, особый интерес вызывает церковное пение. И на торжествах установки креста на главный купол русского храма в Страсбурге, и во время молебна в Эшо пел специально приглашенный из Москвы сборный хор выпускников духовных школ Русской православной церкви.

Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь и мать их София жили в Италии во II веке, в царствование императора Адриана. В те времена в языческой Италии были суровые гонения на христиан. Проповедование Иисуса Христа как Сына Божиего грозило жестоким наказанием. Адриан убеждал сестер отречься от христианства и приказал их истязать. Мать была вынуждена смотреть на страдания своих дочерей. Она проявила необыкновенное мужество и все время убеждала девочек вытерпеть мучения во Имя Иисуса Христа. Все три ее дочери были обезглавлены. Чтобы продлить душевные страдания святой Софии, император разрешил ей взять тела дочерей. Она их похоронила и осталась сидеть у их могил. На третий день она скончалась.

В мае 777 года мощи святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии были перенесены в женский монастырь в Эшо под Страсбургом. Во время Великой французской революции (1789-1794) монастырь был разорен, а мощи исчезли.

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Религия и мировоззрение
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