МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Русской православной церкви всегда сожалеют, когда в художественных фильмах показывается ее искаженный образ, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя новый фильм режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь".

Глава ОВЦС выступил в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", в ходе которой ему был задан вопрос о его отношении к фильму "Нелюбовь". После того как митрополит Иларион ответил, что фильма не видел, ведущая Екатерина Грачева, посмотревшая картину, рассказала, что в фильме мать проклинает свою дочь в доме, где висят православные иконы и календари, а руководитель крупной корпорации под угрозой увольнения заставляет своих сотрудников ездить в паломнические поездки.

"Церковь всегда учит любви. В том, что вы мне рассказали, я совершенно не узнаю ту Церковь, в которой я служу уже 30 лет в качестве священника. Церковь учит людей добру, любви, состраданию, если бы такой образ Церкви показывали в фильмах, конечно, мы бы это одобрили, когда же показывается искаженный образ, мы об этом сожалеем", — подчеркнул митрополит Иларион.

В предыдущем фильме Андрея Звягинцева — "Левиафан" — Православная церковь, по мнению иерарха, представлена предвзято и необъективно, а сама картина представляет собой взгляд человека, который, как отметил митрополит, "Церковь не любит, который хочет Церковь обидеть, и который хочет, чтобы через его творчество отрицательный образ Церкви внедрялся в сознание людей".

Драматический фильм Звягинцева "Нелюбовь" вошел в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля в 2017 году и получил приз жюри. В России премьера состоялась 1 июня этого года. Картина рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод.