МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Русской православной церкви всегда сожалеют, когда в художественных фильмах показывается ее искаженный образ, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя новый фильм режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь".
"Церковь всегда учит любви. В том, что вы мне рассказали, я совершенно не узнаю ту Церковь, в которой я служу уже 30 лет в качестве священника. Церковь учит людей добру, любви, состраданию, если бы такой образ Церкви показывали в фильмах, конечно, мы бы это одобрили, когда же показывается искаженный образ, мы об этом сожалеем", — подчеркнул митрополит Иларион.
Драматический фильм Звягинцева "Нелюбовь" вошел в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля в 2017 году и получил приз жюри. В России премьера состоялась 1 июня этого года. Картина рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод.