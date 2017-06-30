Очередь к мощам Николая Чудотворца резко сократилась из-за грозы

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Время ожидания паломников в очереди к мощам святителя Николая Чудотворца в Москве в пятницу вечером, на фоне резкого ухудшения погоды в столице, сократилось до одного часа, сообщает официальный сайт принесения святыни.

Сильный дождь с грозой обрушился на Москву в пятницу днем. По данным МЧС, дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду прогнозируются в столичном регионе до субботы, 1 июля. По данным на утро пятницы, среднее время нахождения в очереди составляло около пяти часов.

"Вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находится в районе Крымского моста. Расчетное время нахождения в очереди – примерно 1 час", — говорится в сообщении. Ближайшая к началу очереди станция метро — "Парк культуры".

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00. Желающим приложиться к мощам нужно выстоять многочасовую очередь.