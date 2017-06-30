Власти: Узбекистан использовал квоту на малый хадж в Саудовскую Аравию

Паломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке

Паломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке

ТАШКЕНТ, 30 июн — РИА Новости. Обряд умры (малый хадж) в Саудовскую Аравию весной и летом совершили 5,98 тысячи паломников из Узбекистана при квоте в 6 тысяч человек, сообщил РИА Новости в пятницу представитель комитета по делам религий республики.

Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж делится на большой и малый. Малый хадж, в отличие от большого, мусульманин может совершить в любое время года. В свою очередь большой хадж совершается в посвященный этому месяц "зуль-хиджа" ("месяц паломничества"). В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, время совершения хаджа ежегодно меняется.

"В четверг из умры в период Рамазана (Рамадан — в арабской транскрипции) возвратилась последняя группа паломников. Всего малый хадж в этом году совершили 5,98 тысячи граждан Узбекистана", — сказал представитель комитета.

Общая квота на малый хадж в этом сезоне составила 6 тысячи человек, в том числе 5,35 тысячи побывали в Саудовской Аравии с 20 февраля по 11 апреля, 650 человек — летом в период священного месяца Рамадан, который длился с 26 мая по 25 июня.

По данным комитета, за время умры из Узбекистана в Саудовскую Аравию в этом году было организовано 30 чартерных рейсов авиакомпании "Узбекские авиалинии". Паломников в общей сложности сопровождали рабочие группы из 172 человек, куда, в частности, вошли врачи и повара. Все паломники перед поездкой прошли медицинский осмотр и сделали необходимые прививки. Во время хаджа серьезных заболеваний у паломников не зафиксировано, сообщил представитель комитета.

Общая квота паломников в Саудовскую Аравию из Узбекистана в 2017 году была увеличена на 20% по сравнению с 2016 годом — до 13,2 тысячи человек. В том числе, квота на большой хадж выросла в 1,4 раза — до 7,2 тысячи паломников, квота на умру сохранилась на уровне 6 тысяч паломников. Власти Узбекистана также обратились с просьбой к Саудовской Аравии увеличить с 2018 года квоту на умру с 6 тысяч до 10 тысяч человек.