Кабмин не поддержал предложение ЛДПР сделать выходным день после Пасхи

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Правительство дало отрицательное заключение на законопроект ЛДПР, в котором предлагается сделать выходным понедельник после Пасхи, сообщает пресс-служба депутата от ЛДПР, соавтора проекта закона Ярослава Нилова.

В апреле депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается ввести в РФ дополнительный выходной — день, следующий за праздником Пасхи.

"С учетом многонационального и многоконфессионального состава населения Российской Федерации принятие законопроекта может привести к возникновению напряженности в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, а также нарушению конституционного принципа – равенства религиозных объединений перед законом", — говорится в отзыве правительства, который цитирует пресс-служба главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

В кабмине отмечают, что данная законодательная инициатива нуждается в широком обсуждении с представителями экспертного сообщества и религиозных объединений.

В свою очередь Нилов добавил, что с мнением о широком обсуждении в среде экспертного сообщества и религиозных объединений, безусловно, можно согласиться. Депутат отметил, что не согласен с тем, что законопроект может стать причиной возникновения напряженности в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений.