Британца, ударившего мусульманку по лицу беконом, посадили на полгода

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Суд в Лондоне осудил на шесть месяцев тюремного заключения британца, ударившего девочку-мусульманку куском бекона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Согласно заявлению полиции, 36-летний Алекс Чиверс 8 июня подошел к женщине и ее дочке, одетым в традиционную мусульманскую одежду, на улице на севере Лондона и начал их оскорблять по религиозному признаку. Затем Чиверс, на лице которого была маска, ударил девочку по лицу куском бекона.

По заявлению полиции, девочка не пострадала, но испытала шок. Друг Чиверса снимал инцидент на камеру.

Магистратский суд Хайбери Корнер осудил злоумышленника на 26 недель тюремного заключения за нападение и нарушение общественного порядка. Также он должен заплатить пострадавшей 115 фунтов.