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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Британца, ударившего мусульманку по лицу беконом, посадили на полгода

13:2730.06.2017
(обновлено: 10:48 06.07.2017)
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© AP Photo / Metropolitan PoliceАлекс Чиверс. Архивное фотоАлекс Чиверс. Архивное фото
© AP Photo / Metropolitan Police

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Суд в Лондоне осудил на шесть месяцев тюремного заключения британца, ударившего девочку-мусульманку куском бекона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Британские полицейские в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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Согласно заявлению полиции, 36-летний Алекс Чиверс 8 июня подошел к женщине и ее дочке, одетым в традиционную мусульманскую одежду, на улице на севере Лондона и начал их оскорблять по религиозному признаку. Затем Чиверс, на лице которого была маска, ударил девочку по лицу куском бекона.

По заявлению полиции, девочка не пострадала, но испытала шок. Друг Чиверса снимал инцидент на камеру.

Магистратский суд Хайбери Корнер осудил злоумышленника на 26 недель тюремного заключения за нападение и нарушение общественного порядка. Также он должен заплатить пострадавшей 115 фунтов.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
37 пользователей оставили 59 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Dasha-ganesh
Это недостойное поведение! Люди, которые считают себя нравственными и развитыми, так себя не ведут! Из истории СССР читала и ЗНАЮ, что раньше Россия обьединяла много республик и люди веры разной жили, созидали и уважали друг друга. В этом была сила СССР.
По-моему это было очень правильно.
Англичане русских пытаютя выставить неразвитой расой, а сами, как звери дикие с душой гнилой. Такое мое мнение.
13:37
30.06.2017
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Heavy Metallerd-zolotorev
d-zolotorev, про российское правосудие расскажите жертвам Анны Шавенковой(дочь председателя избиркома сбила двоих, одну насмерть, другую в инвалиды на всю жизнь получила 2 с отсрочкой14(!) лет, не дождавшись наказания была амнистирована. А я бы обезглавил)))), еще жертвам Юлии Киселевой(дочь депутата горсовета, за 2 трупа - 4 года в КП, через год вышла по УДО - а я бы обезглавил). И это только примеры из отдельно взятого Иркутска.
Что касается Ислама - не все мусульмане исповедуют салафию, достойных людей среди них больше, чем вахаббитов. И если этот англичашка такой "герой", пусть бы лупил куском свинины какого-нибудь здорового бородача, а не маленькую девочку. Так что свои полгода он честно заслужил.
15:45
30.06.2017
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