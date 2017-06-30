Паломников к мощам Николая Чудотворца укроют от шторма в зданиях

Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца. 23 мая 2017

Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца. 23 мая 2017

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. МЧС предприняло дополнительные меры безопасности для паломников в очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве из-за надвигающейся на столицу непогоды, сообщает официальный сайт принесения святыни.

По данным МЧС, в ближайшие часы в столичном регионе ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Такая погода сохранится до субботы, 1 июля. В РПЦ рекомендуют верующим не идти в пятницу к мощам.

"В связи с поступившим штормовым предупреждением Главным управлением МЧС России по г. Москве к месту следования паломников к мощам св. Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя высланы комплексы МКОН и МКИОН, которые предупредят о надвигающемся шторме и рекомендуют покинуть открытую площадку и перейти в безопасные капитальные строения. Кроме того, по пути следования паломников на Фрунзенской и Пречистенской набережной дежурят 3 единицы пожарно-спасательной техники и порядка 20 сотрудников столичного МЧС", — говорится в сообщении.

Штаб принесения святыни усилил меры безопасности и медицины — для укрытия от ненастья паломников будет открыт нижний храм Христа Спасителя. Сейчас, по словам организаторов, принимаются все необходимые меры.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00. Желающим приложиться к мощам нужно выстоять многочасовую очередь. По данным на 11.00 30 июня, среднее время нахождения в очереди составляет около пяти часов.