Паломников просят не приходить к мощам Николая Чудотворца из-за погоды

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Оргкомитет принесения мощей Николая Чудотворца в Москву рекомендовал людям пожилого возраста и родителям с маленькими детьми, желающим прийти в пятницу в храм Христа Спасителя, перенести паломничество к мощам святого на другой день из-за резкого ухудшения погоды, сообщает пресс-центр оргкомитета.

По данным МЧС, в ближайшие часы в столичном регионе ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Такая погода сохранится до субботы, 1 июля.

"Просим внимательно и ответственно отнестись к рекомендациям штаба принесения святыни и ГУ МЧС по городу Москве. Убедительно просим выбирать время поклонения святыне с учетом погодных условий и прогноза МЧС. Людям пожилого возраста и родителям с маленькими детьми рекомендуем перенести паломничество на другой день", — сообщили в пресс-центре.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00. Желающим приложиться к мощам нужно выстоять многочасовую очередь. По данным на 11.00 30 июня, среднее время нахождения в очереди составляет около пяти часов.