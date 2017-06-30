Немецкий бундестаг одобрил закон об однополых браках

БЕРЛИН, 30 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Немецкий бундестаг в пятницу принял закон об однополых браках. За проголосовали 393 депутата, против — 226, четверо воздержались. Принятый документ теперь подлежит утверждению в бундесрате.

Закон предоставляет лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией право регистрировать браки и усыновлять детей.

Ранее Христианско-демократический союз (253 мандата) во главе с канцлером Ангелой Меркель и его многолетний партнер Христианско-социальный союз (56 кресел) выступили против законопроекта.

Сама Меркель заявила, что браком может считаться только союз между мужчиной и женщиной. На ток-шоу в понедельник Меркель дала понять, что принятие этого закона окончательно не отклонено.