Водитель, пытавшийся въехать в толпу перед мечетью в Париже, арестован

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Автомобилист пытался протаранить толпу рядом с мечетью в предместье Парижа городе Кретей, никто не пострадал, пишет газета Parisien.
Автомобиль врезался в стену, после чего водитель был задержан полицией.
В заявлении префектуры уточняется, что водитель на внедорожнике несколько пытался протаранить ограждения перед мечетью, а затем покинул место происшествия и был арестован у себя дома.
Пока расследование инцидента ведется без привлечения антитеррористического подразделения прокуратуры.