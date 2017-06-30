Водитель, пытавшийся въехать в толпу перед мечетью в Париже, арестован

Полиция на месте, где водитель автомобиля пытался протаранить толпу рядом с мечетью в предместье Парижа городе Кретей. 29 июня 2017

Полиция на месте, где водитель автомобиля пытался протаранить толпу рядом с мечетью в предместье Парижа городе Кретей. 29 июня 2017

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Автомобилист пытался протаранить толпу рядом с мечетью в предместье Парижа городе Кретей, никто не пострадал, пишет газета Parisien.

Автомобиль врезался в стену, после чего водитель был задержан полицией.

По данным издания, задержанный не был пьян и находился под воздействием наркотиков. Сообщается, что речь идет о мужчине армянского происхождения, который заявил, что хочет "отомстить за "Батаклан" и Елисейские поля".

В заявлении префектуры уточняется, что водитель на внедорожнике несколько пытался протаранить ограждения перед мечетью, а затем покинул место происшествия и был арестован у себя дома.

Пока расследование инцидента ведется без привлечения антитеррористического подразделения прокуратуры.