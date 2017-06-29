Ватикан реформирует все свои СМИ до конца года

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Ватикан к концу года создаст единую систему коммуникаций, преобразовав всю свою информационную систему. Об этом заявил префект Секретариата по коммуникации Святейшего Престола отец Дарио Вигано.

"Реформа ватиканских СМИ направлена на преобразование разных информационных отделов Святейшего Престола в единую систему коммуникации, а именно — в крупнейший мультимедийный портал, который начнёт работать в конце этого года", — приводит его слова Радио Ватикана.

Он уточнил, что проводимая реформа является созданием с нуля "новаторской системы средств коммуникации". В ближайшие месяцы Ватикан планирует запустить новые информационные порталы. Вещание будет происходить на шести языках.

Ранее стало известно, что полиция Австралии официально предъявила главе секретариата Ватикана по экономическим вопросам, австралийскому кардиналу Джорджу Пеллу обвинения в сексуальных домогательствах. Сам кардинал вину отрицает. Это уже не первое подобное обвинение в адрес католических священнослужителей.