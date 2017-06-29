Работа ВНИИРО не остановится даже в случае передачи здания института РПЦ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Работа Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО) не остановится даже в случае передачи здания института в собственность Русской православной церкви, сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
"В целом мы понимаем желание Церкви восстановить историческую некую справедливость. Конечно, здание несколько раз перестраивалось, но там, действительно, остались черты ранее существующего храма. В целом мы видим ситуацию в достаточно позитивном смысле. Для нас важно, чтобы институт смог продолжить работу. Согласно указу президента, если монастырь будет претендовать на этот институт, Росимущество должно в течение шести лет обеспечить институту здание такого же качества, характера, обеспечить ремонт и переезд. Мы не видим никаких проблем, работа института не остановится и будет продолжена", — пояснил Шестаков.
Ранее организации рыбной отрасли попросили патриарха Кирилла не выселять ВНИИРО из здания в Москве. Подписавшие письмо отмечают, что действия представителей патриаршего подворья московского Алексеевского монастыря могут привести к разрушению известной на весь мир научной организации и могут привести к репутационным потерям для Московского патриархата. Как уточняется в документе, во ВНИИРО трудится около 500 специалистов, годами создававших лабораторные и аквариальные комплексы, стоимость которых составляет сотни миллионов рублей. При этом наиболее ценное оборудование, расположенное на цокольном и первом этажах, не подлежит перемещению.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2016 года признал решение Росимущества незаконным и обязал ведомство принять новое решение о передаче в безвозмездное пользование РПЦ двух спорных зданий в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу. Решение арбитража Москвы вступило в силу в январе, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы, поданные на него ФГУП ВНИИРО, Росрыболовством, ГУ МВД России по городу Москве и Росимуществом.
В настоящее время решение суда об удовлетворении заявленных патриаршим подворьем требований оставлено в силе судом апелляционной инстанции, Росимущество, ВНИИРО и Росрыболовство направили кассационные жалобы.-0-