Работа ВНИИРО не остановится даже в случае передачи здания института РПЦ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Работа Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО) не остановится даже в случае передачи здания института в собственность Русской православной церкви, сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Ранее патриаршее подворье московского Алексеевского монастыря обратилось в суд с просьбой вернуть Русской православной церкви здание ВНИИРО, перестроенное в советские годы из храма Воздвижения Честного Креста Господня. В начале июня появилась информация, что участники судебного процесса по поводу передачи РПЦ здания ВНИИРО в Москве готовят мировое соглашение, по которому оно будет передано в течение шести лет

"В целом мы понимаем желание Церкви восстановить историческую некую справедливость. Конечно, здание несколько раз перестраивалось, но там, действительно, остались черты ранее существующего храма. В целом мы видим ситуацию в достаточно позитивном смысле. Для нас важно, чтобы институт смог продолжить работу. Согласно указу президента, если монастырь будет претендовать на этот институт, Росимущество должно в течение шести лет обеспечить институту здание такого же качества, характера, обеспечить ремонт и переезд. Мы не видим никаких проблем, работа института не остановится и будет продолжена", — пояснил Шестаков.

Ранее организации рыбной отрасли попросили патриарха Кирилла не выселять ВНИИРО из здания в Москве. Подписавшие письмо отмечают, что действия представителей патриаршего подворья московского Алексеевского монастыря могут привести к разрушению известной на весь мир научной организации и могут привести к репутационным потерям для Московского патриархата. Как уточняется в документе, во ВНИИРО трудится около 500 специалистов, годами создававших лабораторные и аквариальные комплексы, стоимость которых составляет сотни миллионов рублей. При этом наиболее ценное оборудование, расположенное на цокольном и первом этажах, не подлежит перемещению.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2016 года признал решение Росимущества незаконным и обязал ведомство принять новое решение о передаче в безвозмездное пользование РПЦ двух спорных зданий в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу. Решение арбитража Москвы вступило в силу в январе, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы, поданные на него ФГУП ВНИИРО, Росрыболовством, ГУ МВД России по городу Москве и Росимуществом.

В настоящее время решение суда об удовлетворении заявленных патриаршим подворьем требований оставлено в силе судом апелляционной инстанции, Росимущество, ВНИИРО и Росрыболовство направили кассационные жалобы.-0-