Житель Северного Кавказа пытался уехать в Сирию, чтобы умереть безгрешным

ПЯТИГОРСК, 28 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Силовики в Северной Осетии задержали на границе жителя одной из республик, который намеревался примкнуть к боевикам в Сирии, вдохновившись идеей прощения грехов за смерть в бою, сообщает пограничное управление ФСБ по Северной Осетии.

"В пункте пропуска "Верхний Ларс" на выезд в Грузию был выявлен 40-летний гражданин России. Как выяснилось позже, задержанный целенаправленно приобрел заграничный паспорт, надеясь через территорию сопредельной страны уехать в Сирию, чтобы влиться в ряды незаконных вооруженных формирований и принять участие в боевых действиях", — говорится в сообщении.

Как отмечается, по словам мужчины, больше всего его подкупило обещание о прощении всех прошлых грехов, которое правоверный может заслужить, умерев в бою.

"Задержанный позже признался сотрудникам, что до неудавшейся попытки отъезда в Сирию и раньше неоднократно пытался "скрыться" от не устраивавшей его дома реальности. Выходом для него стали вызывающие психическую зависимость вещества самодельного производства", — отмечает ведомство.

Отказываться от их употребления мужчина не стал, несмотря на недавнее увлечение религией, более того, его значительно приободрили перспективы нахождения в Сирии, ведь "там, куда он ехал, многие боевики используют и более сильные препараты", сообщает управление.

В настоящее время задержанный передан правоохранительным органам по месту жительства, ему грозит привлечение к уголовной ответственности. —0-