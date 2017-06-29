МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Полиция Австралии предъявила обвинения главе секретариата Ватикана по экономическим вопросам, австралийскому кардиналу Джорджу Пеллу обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Рейтер.

"Кардинал Пелл обвиняется по нескольким пунктам, это касается преступлений сексуального характера", — заявил представитель полиции австралийского штата Виктория Шейн Паттон (Shane Patton). По его словам, обвинения были выдвинуты на основании нескольких исковых заявлений.

По словам представителя полиции, Пелл должен предстать перед судом в Мельбурне 18 июля.

Сам Джордж Пелл категорически отверг обвинения. "Я невиновен в том, что касается этих обвинений, которые являются ложными. Речь идет о привлечении меня к суду, и я не дождусь момента, чтобы отправиться в суд", — сказал кардинал на пресс-конференции в Ватикане и подчеркнул, что ему претит само предположение о сексуальных домогательствах.