Совет муфтиев и РЕК предложили друг другу "выяснить правду" на Святой Земле

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Руководство Российского еврейского конгресса пригласило главу Совета муфтиев России (СМР) Равиля Гайнутдина после его высказываний относительно палестино-израильского конфликта посетить с визитом Иерусалим; в свою очередь в СМР предложили лидерам РЕК также организовать их приезд в Палестину.

Во время пятничной проповеди в Соборной мечети Москвы 23 июня, посвященной Дню Аль-Кудс (арабское название Иерусалима), Гайнутдин, в частности, заявил, что Палестина должна быть признана мировым сообществом как независимое государство со столицей в Иерусалиме. По его словам, палестинцы отстаивают свои права и земли и уже потеряли "десятки тысяч в кровопролитных столкновениях".

После выступления главы Совета муфтиев президент РЕК Юрий Каннер направил ему открытое письмо, в котором заявил, что высказывания муфтия не соответствуют действительности и являются "расхожими клише антиизраильской пропаганды", они "не способствуют миру и согласию на Ближнем Востоке, а наоборот, толкают людей на путь войны и терроризма".

"Для того, чтобы у вас сложилась объективная картина того, что происходит в Израиле на самом деле, мы приглашаем Вас посетить Иерусалим с ознакомительным визитом", — говорится в письме главы РЕК. Он также заметил, что расходы по визиту муфтия Российский еврейский конгресс берет на себя.

В свою очередь в ответном открытом письме на имя президента РЕК руководство Совета муфтиев отметило, что заявления Равиля Гайнутдина в рамках Международного дня Иерусалима "взвешены, объективны и находят подтверждение в резолюции 2334 (2016) Совета Безопасности ООН", принятой 23 декабря 2016 года, в том числе, при участии РФ.

"Вынужден констатировать, что делегация российских муфтиев в рамках официального визита в Палестину при посещении святынь мировых религий на себе испытала, какого это — быть под дулом автоматов, быть осмеянным и подвергнуться унизительному обращению как со стороны гражданских лиц, так и со стороны представителей силовых структур", — говорится в письме, подписанном первым замглавы СМР Рушаном Аббясовым.

От имени Совета муфтиев Аббясов пригласил Каннера в Московскую соборную мечеть на следующее мероприятие Дня Иерусалима "во избежание в дальнейшем пространственных заявлений о якобы имеющихся нарушениях в гармонизации межконфессионального диалога". Также он обратился к президенту РЕК "с ответным предложением посетить Палестину, пообщаться с местным населением, побывать в лагерях беженцев, увидеть покинутые села и походить по разрушенным тяжелой техникой домам". В СМР добавили, что так же полностью обязуются взять на себя организацию данного визита.