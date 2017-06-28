Национальные и религиозные отношения в РФ урегулируют по "профстандарту"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. РАНХиГС разработал и направил в Минтруд РФ профессиональный стандарт для сферы национальных и религиозных отношений, сообщил журналистам один из разработчиков, профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Вильям Шмидт.

Профессиональный стандарт был разработан в РАНХиГС по поручению президента РФ при содействии Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и министерства труда и соцразвития.

"Мы сегодня выпустили его в Минтруд. В ближайшие три дня он пройдет учет в их системе, и они начнут процедуру его утверждения", — сказал Шмидт журналистам в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Заместитель начальника управления ФАДН Александр Ненашев сообщил журналистам, что это первый профессиональный стандарт в стране, который принимается по поручению президента. Это говорит о важности, актуальности и ценности этой работы.

Он отметил, что новый стандарт востребован, с одной стороны, гражданским обществом, а с другой стороны, его принятие связано с четырьмя блоками, среди которых экономика, государственная безопасность, административно-территориальное деление и международная деятельность.

Он также отметил, что профстандарт необходим государственным и муниципальным служащим.

"Те сотрудники, те руководители, которые несут личную ответственность за состояние межнациональных отношений на своей территории, должны быть просвещены об этих вещах, и не только просвещены, но и владеть инструментарием, как работать на территории. Учитывая динамику миграции и развития страны, я думаю, что они должны быть подготовлены… чтобы находить единственно правильное решение", — сказал Ненашев.

По словам Шмидта, в течение 15 дней после учета в системе Минтруда профстандарт будет доступен в интернете, и все заинтересованные структуры смогут направить в Минтруд свои замечания и предложения, которые РАНХиГС затем обобщит и с аналитической запиской направит в национальный совет по профтандартам, а также в президиум комиссии при президенте по межнациональным вопросам.

После того, как эти структуры дадут свои рекомендации, профтандарт снова поступит в Минтруд для утверждения и после согласования с Минюстом будет выпущен.

"Скорее всего, это еще полгода процедурных моментов, если не будет каких-то серьезных замечаний", — пояснил Шмидт.