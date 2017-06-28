Из-за очереди к мощам Николая Чудотворца ввели ограничения для пешеходов

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. В Москве из-за увеличения числа паломников к мощам Николая Чудотворца ограничено движение пешеходов вблизи храма Христа Спасителя, сообщает в среду официальный сайт принесения святыни.

С 21 мая мощи находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам в столице открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

"В связи с большим наплывом паломников, а также с необходимостью обеспечения безопасности на близлежащей территории вокруг Храма Христа Спасителя, временно введены некоторые ограничения движения пешеходов на период принесения мощей святителя Николая Чудотворца", — говорится в сообщении.

По данным сайта, произошли следующие изменения: ограничено движение на Соймоновском проезде, улице Волхонка, Пречистенской и Фрунзенской набережных. Кроме того, Патриарший мост закрыт для движения пешеходов в обе стороны. Северный вестибюль станции метро "Кропоткинская" работает только на вход пассажиров.

Примерное время нахождения в очереди к мощам по состоянию на середину дня – 7,5 часов. С 22 мая святыне уже поклонились более 1 миллиона 100 тысяч человек.