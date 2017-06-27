Европейский суд: Церковь должна платить налоги с денег, выделенных властями

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Европейский суд постановил, что, несмотря на отделение от государства, Церковь обязана платить налоги с денег, полученных от властей, сообщает Politico.

Поводом для судебного разбирательства послужила испанская католическая школа. Здание школы было построено на 24 тысячи евро, выделенных государством, однако религиозная организация впоследствии отказалась выплатить НДС за выполненные работы.

Испанский суд не смог самостоятельно решить вопрос, должна ли в этом случае Церковь быть освобождена от уплаты налогов, и передал дело в Европейский суд.

По мнению суда ЕС, так как оплата работы сотрудников школы производится не только из пожертвований верующих и родителей учащихся, но и из госбюджета, соответственно, учебное заведение не имеет строго религиозного назначения, а значит, должно уплачивать налог с субсидий властей.