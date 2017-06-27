Для дивизии Дзержинского построят храм святого Владимира

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Храм в честь святого равноапостольного князя Владимира будет построен в подмосковной Балашихе на территории дивизии имени Дзержинского Внутренних войск МВД России, сообщили во вторник РИА Новости в строительной организации.

"В понедельник в Балашихе состоялась выемка первого ковша под строительство нового храмового комплекса святого равноапостольного великого князя Владимира. Церковное сооружение будет располагаться на территории дивизии имени Дзержинского и это символично, ведь князь Владимир считается покровителем Внутренних войск", — сказал собеседник агентства.

Закладка камня в основание будущего храма состоялась 10 декабря прошлого года. Проект нового храмового комплекса в Балашихе предполагает возведение здесь церкви и дома причта. В нем разместятся общий зал собраний, два класса воскресной школы, приемная настоятеля, трапезная, хозяйственные помещения. На прилегающей территории обустроят детские игровые площадки и прогулочные зоны.

Сам храм будет способен одновременно вместить более 500 прихожан. Высота здания составит свыше 40 метров. Внутри предполагается два уровня: нижний крестильный храм и верхний, с тремя престолами, где будут проходить богослужения. Здание будет бесстолбным, колокольня и купол будут представлять собой единую конструкцию, кровля – выполнена из меди.

Строительство храма князя Владимира будет завершено, предположительно, в середине 2019 года.

Отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского ведет свою историю с 1924 года. Воины дивизии во время войны сражались в Подмосковье, на Западном и Волховском фронтах, несли военно-патрульную службу в девяти районах Москвы. В 1944 году конвоировали по улицам Москвы 57 тысяч пленных гитлеровцев. В 1945 году участвовали в охране Ялтинской и Потсдамской конференций. За годы войны 12 военнослужащим дивизии присвоено звание Героя Советского Союза.