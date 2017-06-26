Обряд "крещения умерших" помог ученым в борьбе с раком

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Американские ученые выявили механизм появления ведущего к раку синдрома наследственного полипоза кишечника с помощью специальных "баз умерших", которые в ритуальных целях используют мормоны, пишет журнал The Atlantic.

Ученый Марк Скольник с командой исследователей уже несколько десятилетий занимается изучением наследственных факторов рака. Под его наблюдением находится 61-летний Грег Джонсон, прихожанин мормонской церкви. Его мама, бабушка и прабабушка умерли от рака толстой кишки – болезнь была вызвана мутацией гена APC, отвечающего за сцепление клеток эпителия кишечника. Когда в работе гена происходят нарушения, говорит Скольник, это приводит к появлению полипа, а затем и к раковой опухоли.

Ученые предположили, что мутация гена АРС передалась Джонсону по наследству. Чтобы это доказать, исследователи должны были изучить абсолютно всех родственников Джонсона. Для этого они обратились к его родословной, занесенной в огромную базу данных Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (официальное название мормонской церкви).

Генеалогические базы данных созданы мормонами для того, чтобы проводить обряд крещения умерших, ведь они верят, что без крещения невозможно попасть в Царство Божие. Во время ритуала обязательно нужно упомянуть имя предка, после этого в воду окунается "посредник".

В итоге ученые провели исследование в поселениях мормонского штата Юта, а также в штатах Айдахо и Вайоминг, где также расположены многочисленные общины. Специалисты брали данные генеалогической базы верующих с данными реестра раковых пациентов. Кроме того, они осматривали пациентов местных больниц и собирали данные результатов анализа крови и колоноскопии.

"Я не знала, насколько мормоны открыты к подобным исследованиям. Но никто никогда не сказал "нет". Они говорили: "Это не поможет мне, но зато поможет моим детям и внукам", — делится доктор Лиза Кэннон-Олбрайт, работающая под руководством Сколника.

Исследование помогло специалистам более эффективно находить и лечить рак толстой кишки на ранних стадиях. В частности, они испытали на Джонсоне ряд препаратов, доказавших свою эффективность.

"Если что-то может предотвратить рак толстой кишки в этой группе повышенного риска (с передающейся по наследству мутацией гена APC — ред.), то, возможно, это поможет и остальным группам. Частично, именно поэтому результаты клинических испытаний были настолько захватывающими", — отмечает в свою очередь профессор Университета Юты Дебора Некласон.