РПЦ советует проводить с пользой время в очереди к мощам Николая Чудотворца

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В Русской православной церкви перечислили ряд важных рекомендаций для верующих, стоящих в очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве.

С 21 мая мощи находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам в столице открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00. Святыне уже поклонились более одного миллиона человек.

"Нахождение в очереди – данность, которая может принести духовную пользу паломнику. Не тратьте время понапрасну: возьмите с собой текст акафиста святителю Николаю, молитвослов, Евангелие. <…> Уже в очереди на набережной вы можете читать акафист, молиться своими словами и просить за тех, кто вам дорог, и о себе. Как показывает опыт, так время пройдет быстрее, а вы успеете вдумчиво попросить обо всем и обо всех", — говорится на официальном сайте принесения святыни в Россию.

Организаторы напоминают, что очередь вдоль Пречистенской набережной разбита на отсеки. Это объясняется тем, что "позволяет людям не стоять в затылок друг другу и не спешить", при переходе из отсека в отсек не важно, где находится паломник – в начале группы или в конце.

"Во время нахождения в отсеке вы можете присесть в специально стоящем здесь автобусе, опереться на ограждение набережной. Некоторые берут с собой складные стульчики и коврики-пенки", — напоминают в РПЦ.

ЧТО ВАЖНО ИМЕТЬ В ВИДУ

По благословению патриарха Кирилла, все, кто встал в очередь до ее закрытия в 18.00, "обязательно попадут к мощам в этот день". Паломникам нужно не забывать, что они должны быть одеты в соответствии с "традицией христианского благочестия" — женщины в юбках ниже колен, а мужчины в одежде, закрывающей плечи и колени.

"Позаботьтесь и о своем комфортном самочувствии. Если день солнечный – возьмите с собой шляпу или панаму, солнечные очки, солнцезащитный крем. Ввиду капризного характера нынешнего лета, не забудьте зонт или дождевик, ветровку. В холодную погоду одевайтесь соответственно. При необходимости, возьмите с собой лекарственные препараты, которые вы постоянно принимаете", — советуют верующим.

Желающим приложиться к мощам святителя следует помнить о том, что у входа в очередь им предстоит досмотр. Поэтому нельзя брать с собой жидкости в стеклянной таре, воспламеняющиеся жидкости, в том числе духи и дезодоранты, колюще-режущие предметы.

"Следует быть готовыми к тому, что прикладываются к мощам очень быстро. Это оправданно: если дать каждому паломнику хотя бы на две-три секунды больше времени, стояние в очереди для других продлится в два раза дольше. Именно поэтому стоит посвятить молитве время ожидания в очереди. Если вы хотите приложить к мощам святителя Николая иконки, нательный образок – заранее возьмите их в руку и приложите к боковой стороне ковчега, в котором почивают мощи, в тот момент, когда сами будете прикладываться устами к его верхней части", — обращают внимание организаторы.