Глава Таджикистана призвал тратить деньги на образование, а не на праздники

ДУШАНБЕ, 26 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил граждан по случаю наступившего в республике в понедельник праздника Ид аль-Фитр, знаменующего окончание священного для мусульман месяца Рамадан, призвав их тратить средства не на праздники, а на образование и воспитание детей.

"В условиях сегодняшнего противоречивого и неспокойного мира воспитание детей, их обучение наукам и знаниям, современным профессиям и ремеслам, а также ограждение подростков и молодежи от негативного влияния чуждой культуры, от присоединения к различным экстремистским, радикальным движениям и группам являются первостепенными задачами родителей, представителей образования, интеллигенции, общественности и, в целом, каждого честного и достойного члена общества", — заявил президент в поздравительном послании.

Он призвал жителей страны в этот праздничный день "воздержаться во время накрывания праздничного дастархана (праздничного стола), не допускать расточительства, излишества и не забывать, что скромность и экономия являются одними из лучших качеств народа, способствуют увеличению изобилия в каждом доме".

Глава государства отметил, что "денежные средства, выделяемые на ненужные затратные мероприятия, прежде всего, должны быть направлены на устранение недостатков в семье, улучшение условий жизни, воспитание и обучение детей, являющимися нашим будущим, а также на помощь нуждающимся и беднякам, что является благим деянием".

Праздник Ид аль-Фитр, знаменующий окончание священного для мусульман месяца Рамадан, отмечается в Таджикистане в этом году 26 июня. В этот день ранним утром в соборной мечети города Душанбе состоялась праздничная служба, которую провел глава Совета улемов страны Саидмукаррам Абдулкодирзода. После окончания службы люди посетили могилы родственников, привели их в порядок, а после собрались за праздничным столом. В более чем 8,5-миллионном Таджикистане 98% жителей – мусульмане.