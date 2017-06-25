Аксенов отметил вклад мусульман в развитие Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымских мусульман с праздником Ураза-Байрам и отметил их существенный вклад в развитие республики.
Аксенов напомнил, что в Крыму Ураза-Байрам является государственным праздником и выходным днем.
"Уважение к многовековым духовным традициям народов полуострова служит сближению людей разных национальностей и конфессий", — подчеркнул глава республики.
Ураза-байрам (арабск. Ид аль-фитр) — праздник разговенья, знаменует завершение поста в месяце рамадан. Он является одним из двух великих праздников в исламе. Отмечается три дня. Начинается вечером 30 числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца — шавваля.
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