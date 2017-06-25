Аксенов отметил вклад мусульман в развитие Крыма

Мусульмане совершают праздничный намаз во время праздника Ураза-байрам в Крыму. Архивное фото

Мусульмане совершают праздничный намаз во время праздника Ураза-байрам в Крыму. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымских мусульман с праздником Ураза-Байрам и отметил их существенный вклад в развитие республики.

"Мусульмане Крыма вносят существенный вклад в развитие нашей республики. Хотел бы особо отметить плодотворную деятельность Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя, которая способствует укреплению мира и межконфессионального согласия в нашем регионе", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Аксенов напомнил, что в Крыму Ураза-Байрам является государственным праздником и выходным днем.

"Уважение к многовековым духовным традициям народов полуострова служит сближению людей разных национальностей и конфессий", — подчеркнул глава республики.

Ураза-байрам (арабск. Ид аль-фитр) — праздник разговенья, знаменует завершение поста в месяце рамадан. Он является одним из двух великих праздников в исламе. Отмечается три дня. Начинается вечером 30 числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца — шавваля.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>