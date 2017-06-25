Медведев отметил вклад мусульманской общины в борьбу экстремизмом

Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве. Архивное фото

Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам и отметил вклад российской мусульманской общины в борьбу экстремизмом и ксенофобией, сообщается на сайте кабинета министров в воскресенье.

По словам премьера, праздник Ураза-байрама является символом возрождения и духовного обновления, который учит справедливости и милосердию.

"Умма России многое делает для сохранения традиций и обычаев, развития сотрудничества с исламским миром. Особого уважения заслуживают её вклад в борьбу с проявлениями экстремизма и ксенофобии, усилия, направленные на поддержание мира и согласия в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране. Благодаря активной просветительской деятельности уммы в разных регионах нашей страны открываются медресе, исламские университеты и институты, строятся мечети", – говорится в телеграмме, адресованной руководителям духовных управлений мусульман России.

Ураза-байрам (арабск. Ид аль-фитр) — праздник разговенья, знаменует завершение поста в месяце рамадан. Он является одним из двух великих праздников в исламе. Отмечается три дня. Начинается вечером 30 числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца — шавваля.