Медведев отметил вклад мусульманской общины в борьбу экстремизмом

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам и отметил вклад российской мусульманской общины в борьбу экстремизмом и ксенофобией, сообщается на сайте кабинета министров в воскресенье.
По словам премьера, праздник Ураза-байрама является символом возрождения и духовного обновления, который учит справедливости и милосердию.
Ураза-байрам (арабск. Ид аль-фитр) — праздник разговенья, знаменует завершение поста в месяце рамадан. Он является одним из двух великих праздников в исламе. Отмечается три дня. Начинается вечером 30 числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца — шавваля.